PH-​Kunstabsolventen stellen aus

Kunst kann an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd im Rahmen der Lehramtsstudiengänge für Grundschule und Sekundarstufe 1 als Fach mit theoretischen und praktischen Anteilen studiert werden. Am Ende des praktischen künstlerischen Studiums steht dann immer eine Abschlussausstellung.

Der Titel der Ausstellung „aufdenzweitenblick“ fordert auf, sich näher mit den ausgestellten Arbeiten zu befassen. Die Skulpturen, Videoinstallationen, Malereien, Drucke, Fotografien und Zeichnungen regen zu einem genauen Hinschauen an und offenbaren dabei Einblicke ins Leben.





Diese findet in diesem Semester wieder in der Galerie des Unikom Kunstzentrums im Universitätsparkstatt. Die Eröffnung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, ist am Freitag,. Oktober,Uhr.

