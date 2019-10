Sehr gute Finanzentwicklung

Mit viel Zufriedenheit angesichts der Entwicklung der städtischen Finanzen und einem Lob für Kämmerer Thomas Kiwus genehmigten die Heubacher Stadträte den Haushaltsabschluss für das Jahr 2018 . Abwartend-​optimistisch wird vor dem Hintergrund globaler Ereignisse auf die weitere Finanzentwicklung geblickt.

„Das war ein sehr gutes Jahr für Heubach“, umschrieb Bürgermeister Brütting die Mehreinnahmen, resultierend besonders aus der sehr guten Gewerbesteuerentwicklung, aus höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und für die Sparte „Kinderbetreuung“. Im laufenden Betrieb der Stadtverwaltung (Verwaltungshaushalt) wurde zudem so gut gewirtschaftet, dass Minderausgaben in Höhe vonEuro abgerechnet werden konnten. Dies alles führt dazu, dass überplanmäßig der Rücklage über vier Millionen Euro zugeführt werden konnten. Es waren keine neuen Kreditaufnahmen notwendig. Ausf. Bericht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

