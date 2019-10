Bosch Automotive Steering will weitere 1000 Stellen in Gmünd abbauen

Galerie (1 Bild)

Foto: ml

Im Herbst 2017 wurde für Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd eine Standortvereinbarung verabschiedet, die bis Ende 2022 gilt, und die mit dem Abbau von 760 Arbeitsplätzen verbunden war und nach wie vor ist. Bis Ende 2019 wird diese Stellenreduzierung abgeschlossen sein. Die Vereinbarung von 2017 soll nun laut Christian Sobottka, Vorsitzdender des Bereichsvorstandes, „angepasst werden“. 1000 weitere Stellen sollen wegfallen — bis 2022 .

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Edda Eschelbach

38 Sekunden Lesedauer



2017

1000

Ursache des gravierenden zusätzlichen Stellenabbaus sei, sagt Sobottka, der ingesamt signifikante Umsatzrückgang bei Bosch und in der Automobilbranche generell, der sich auch massiv auf Bosch AS in Schwäbisch Gmünd auswirke. Dieser Einbruch seinicht vorhersehbar gewesen. „Umsatz– und Ergebnisentwicklung des Bosch-​Geschäftsbereichs liegen weit unter der Planung“, heißt es in einer Verlautbarung von Bosch AS. Der Abbau vonweiteren Arbeitsplätzen, mit dem die Bosch-​Belegschaft in Schwäbischs Gmünd am Donnerstag konfrontiert wurden, sei der Versuch, die bestehende Vereinbarung an neue Rahmenbedingungen anzupassen, um den Standort zukunftsfähig zu machen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

226 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 52