Dylan-​Abend am Rosenstein-​Gymnasium

Mit seinem Gastauftritt in der Aula des Heubacher Rosenstein-​Gymnasiums eröffnete der Wuppertaler Schauspieler und Kommunikationstrainer Rudi Rhode die 39 . ‚Saison‘ des Schulvereinsprogramms SaRose.

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

Dabei wurde schwerpunktmäßig die Lebensgeschichte des Künstlers von seinen New Yorker Anfängen und seinem raschen Aufstieg zum Weltstar in den 60 er Jahren nachgezeichnet.





Eigentlich sei Rio Reiser sein Idol, sagte Rhode, doch in der Einarbeitung zum Bob Dylan-​Programm faszinierte ihn die unglaublich komplexe Persönlichkeit des Meisters und Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan immer mehr. So entstand ein Art One-​Man-​Show, in der er abwechslungsreich Theaterspiel, Musikeinlagen, Quizshow und informative sowie literarische Vortragspassagen zu einem kleinen Gesamtkunstwerk vereinte.

