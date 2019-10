Über 130 Weine können verkostet werden

Foto: Manfred Laduch

Er ist schon zu einer Art Tradition geworden: Der Weintreff in Schwäbisch Gmünd findet in diesem Jahr schon zum elften Mal statt. Am Freitag beginnt der Vorverkauf für die beliebte Veranstaltung, die diesmal auf Samstag, 14 . Dezember, fällt.

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Marcus Menzel

„Diese Nachlese der Gartenschau ist ein schönes Signal“, sagt Erster Bürgermeister Joachim Bläse. Der Weintreff habe sich obendrein zum idealen Forum entwickelt, bei dem Gesellschaft und Wirtschaft ihre Netzwerke pflegen. Eben jene Netzwerke seien es gewesen, die die Gartenschau so gut hätten laufen lassen.Winzer und Weingenossenschaften werden insgesamt überWeine zur Verkostung anbieten. Näheres in der Rems-​Zeitung vom Donnerstag.

