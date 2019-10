Bagger trifft Arbeiter am Kopf

Schwere Verletzungen hat am Freitagmorgen ein 59 Jahre alter Arbeiter an einer Baustelle auf der Landesstraße 1075 zwischen Horner Mühle und Göggingen-​Mulfingen erlitten. Ein 54 Jahre alter Baggerfahrer hatte um 7 : 55 Uhr bei Arbeiten am Radweg eine Drehbewegung durchgeführt und hierbei seinen Kollegen am Kopf getroffen.

Freitag, 25. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

59

Der-​Jährige war kurze Zeit bewusstlos. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Polizeiposten Leinzell war mit einem Streifenwagen im Einsatz.

