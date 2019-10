City-​Center: Umbau im Untergeschoss

Der Umbau des CityCenters wird eine komplizierte Angelegenheit. Das erläuterten bei einem Pressegespräch die Eigentümer, Bernhard Schmitt und Mira Nowak, von der SWG Objektgesellschaft mbH.

Freitag, 25. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

Derzeit ist die Firma Kaufland noch dabei, ihr Geschäft, das sich über große Teile von Erdgeschoss und Basement erstreckt, zu räumen. Der Mietvertrag läuft noch bis Ende November. Danach können die Umbauarbeiten beginnen. Es gilt unter anderem, die mitten in der Kaufland-​Fläche liegende Rolltreppe auszubauen, die Decke zu schließen und die Treppe an der bisherigen Kaufland-​Ladenfront parallel zur Nord-​Süd-​Ladenstraße wieder einzubauen.Sie wird künftig gemeinsam mit der Rolltreppen-​Anlage an der Kreuzung der beiden Ladenstraßen das Untergeschoss erschließen. Dort zieht eineQuadratmeter große Aldi-​Filiale ein. Ausführlicher Bericht in der Rems-​Zeitung.

