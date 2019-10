Samstagsreportage: Das Mutlantis — Ende und neuer Anfang?

Foto: gbr

Das „Mutlantis“ hat ein besonderes Flair – verbunden mit vielen Erinnerungen an Badespaß in der Kinderzeit. An diesem Sonntag gibt es dort zum vorerst letzten Mal einen öffentlichen Badebetrieb! Allerdings bedeutet dies nicht, dass dort künftig niemand mehr baden oder das Schwimmen lernen kann.

Freitag, 25. Oktober 2019

Gerold Bauer

Das Ende könnte unter der Regie des Fördervereins ein neuer Anfang sein. Und Gruppen wie die Meerjungfrauen werden auch künftig dort trainieren und plantschen. Für die Samstagsreportage hat die Rems-​Zeitung das einst so gut besuchte Hallenbad kurz vor der Schließung des öffentlichen Badebetriebs besucht.





Welche Potenziale und Zukunftsperspektiven das Mutlantis hat, steht am 26 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



