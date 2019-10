Schreibwarengeschäft Birgit Bauer schließt

Schaut man Roland Bauer beim Kommissionieren von Schulbüchern zu, kann man sich einerseits nicht vorstellen, warum ein offensichtlich rund laufendes Geschäft geschlossen wird. Man sieht aber auch, dass es harte Arbeit ist, die man nicht auch noch im Rentenalter machen will.

Denn das Rentenalter haben Birgit und Roland Bauer jetzt erreicht, und deshalb ist zum Jahresende in der Waldstetter Gasse Schluss. „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand“, erzählen die beiden. Warum sie gehen, warum niemand das Geschäft weiterbetreibt und welche Erinnerungen die beiden an die vergangenenJahre haben, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

