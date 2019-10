Wochenende: Erholen Sie sich gut!

Die Titelgeschichte der samstäglichen Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung ist diesesmal treffend: Erholen Sie sich gut! lautet dort die Aufforderung und wir gehen der Frage nach, ob man im Urlaub nicht lieber mal zu Hause bleiben soll? Jedenfalls kann man am Sonntag eine Stunde länger schlafen, denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr um eine Stunde zurückgedreht. Erholen Sie sich gut!

Flugverspätungen, Abzocke in Restaurants, volle Strände, das Hotel eine Baustelle — muss man sich das antun? Zu Beginn einer Woche Herbstferien in Baden-​Württemberg stellt sich wieder mal die Frage: Muss es in die Ferne gehen? Ein Plädoyer für den Heimaturlaub.



Auf der Seite Kind+Kegel geben wir Tipps, wie man Kinder unterhalten kann. Die Netflix-Eltern,Väter und Mütter, können sich abends von Streaming-​Portalen und manchmal auch noch beim ganz gewöhnlichen Fernsehen mit Serien unterhalten lassen. Was für ein Glück: Gelegentlich lernen sie daraus auch noch was für ihren Alltag mit den Kindern. Wir klären auf!

Wir wünschen allen ein frohes lesenswertes Wochenende.







