Neues Rathaus für Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Im Rahmen einer Ausstellungseröffnung in der Mensa der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg präsentierte die Gemeinde am Samstag die Wettbewerbsergebnisse des geplanten Rathaus-​Neubaus, um der Bevölkerung die Möglichkeit einzuräumen, sich möglichst umfangreich über den Rathaus-​Wettbewerb zu informieren.

Samstag, 26. Oktober 2019

Gerhard Nesper

Waldstetten werde spannende Entwicklungen erleben, so der Schultes, das alte Rathaus werde abgebrochen und das Inventar, sowie die Belegschaft fürJahre ausgelagert. Der Abbruch werde im Frühjahrund der Baubeginn im Sommer desselben Jahres erfolgen. Das Siegermodell, das noch vom Gemeinderat bestätigt werden müsse, stelle nur einen Vorentwurf dar, einzelne Details, Wünsche und Anstrebungen müssten mit dem Architekturbüro verhandelt werden. Der Neubau und das neu zu gestaltende Umfeld biete Waldstetten eine tolle Zukunftsperspektive. Was alles im und um das neue Rathaus geplant ist, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

