Kreismeisterschaft der Kleintierzüchter

Fotos: Gerhard Nesper

In der Bettringer Uhlandhalle fand am Wochenende die Kreisschau der Kleintierzüchter des Kreisverbands Schwäb. Gmünd statt. Gleichzeitig wurde auch die Kreisjugendschau und eine landesweite Clubschau der Hasenkaninchen und Lothringer abgehalten.

Sonntag, 27. Oktober 2019

Gerhard Nesper

Nach den Grußworten von der. Vorsitzenden der Bettringer Kleintierzüchter, Barbara Schurr, Ortsvorsteher Andreas Ticket und dem. Vorsitzenden des Hasen– und Lothringerclubs, Florian Piott, gab der. Kreisvorsitzende und Ausstellungsleiter, Hans Stollenmaier, die Sieger in den einzelnen Klassen bekannt, während Andreas Tickert, Barbara Schurr und Monja Bieg als Ausstellungsleiterin die Pokale, Medaillen, Bänder und Plaketten überreichte.Welche Züchter und Züchterinnen mit Preisen ausgezeichnet wurden, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

