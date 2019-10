Horn satt, Genuss pur

Die Musikschule Rosenstein hatte eingeladen, der Silberwarenfabrik-​Saal war mehr als voll – kann es ein besseres Omen für ein außer– gewöhnliches Konzert geben?

Premysls Kollegin Marlene Pschorr „zog die Fäden“. Fünf Teilnehmer des Meisterkurses stellten zusammen mit den beiden Dozenten die Früchte gemeinsamer Arbeit nun im Konzert vor.







Der Solohornist des WDR-​Sinfonieorchesters Köln konnte für einen Workshop an drei Tagen gewonnen werden: der in Brünn gebürtige Premysl Vojta,Gewinner des ARD-​Wettbewerbs unddes Beethoven-​Rings, in der ganzen Welt als gefragter Hornist „zu Hause“ und jetzt in Heubach!

