TV Wetzgau patzt zu häufig gegen die KTV Straubenhardt

Im mit Spannung erwarteten Topduell der Kunstturn-​Bundesliga zwischen dem TV Wetzgau und dem amtierenden Deutschen Vizemeister KTV Straubenhardt hat sich wie erwartet die konstantere Mannschaft durchsetzen können. Weil sich der TVW gleich sieben verturnte Übungen leistete, gewannen die Gäste mit 33 : 47 Scorerpunkten und 8 : 4 Gerätepunkten.

Die Gastgeber sahen sich in Bestbesetzung bestens gerüstet, dem Deutschen Vizemeister ein Bein zu stellen und sich für die Teilnahme am großen Finale um die Deutsche Meisterschaft zu empfehlen. Doch gleich im ersten Duell am Boden gab es einen ersten Dämpfer. Carlo Hörr leistete sich einen folgenschweren Patzer und hatte gegen Nils Dunkel mit 0 : 5 das Nachsehen. Gegen den deutschen Spitzenturner Nick Klessing unterlag Felix Pohl anschließend mit 0 : 2 , ehe Artur Dalaloyan seinen ersten Heimauftritt im Wetzgauer Trikot hatte. Mit einer Weltklasse-​Übung sicherte der russische Mehrkampf-​Vizeweltmeister den Wetzgauern ihre ersten vier Punkte. Weil aber Neuzugang Fabian Geyer bei seiner Heimpremiere patzte und gegen Andreas Bretschneider klar mit 0 : 4 verlor, stand es nach dem ersten Gerät 4 : 11 . (Text: Von Alexander Vogt)





Moderator Günter Wildner sprach bei seiner Begrüßung von einem „Kampf der Giganten“ und versprach den rundZuschauern in der Gmünder Großsporthalle einen kunstturnerischen Leckerbissen zwischen dem Tabellendritten und dem noch ungeschlagenen Bundesliga-​Spitzenreiter, zu dem auch das–Fernsehen zu Gast war.

