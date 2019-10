Joe Colletti wird Opfer einer Falschmeldung

Eigentlich hätte der Lorcher Joe Colletti an diesem Wochenende bei seinem Verein in Schornbach Landesliga-​Fußball gespielt. Doch es kam anders, denn der 34 Jahre alte Angreifer, der zudem noch Trainer bei Normannia Gmünd (U 19 ) ist, durfte erst einmal nicht spielen. Ausgangspunkt war ein Screenshot, der in den Sozialen Medien kursierte.

Nur zwei Stunden nach der Vorstellung des neuen Trainers, Manfred Raab wird es übrigens, machte die vermeintliche Meldung die Runde.

Dort stand die Überschrift „SV Neresheim stellt neuen Trainer Colletti vor“. Vermeintlich eingebunden in die Homepage der „Aalener Nachrichten“. Eine Fälschung, die zum einen Colletti traf, zum anderen die Zeitung in Misskredit brachte – und den SV Neresheim in Aufruhr versetzte. „Es ist eine Fälschung. Zudem noch eine schlechte“, sagt der Redaktionsleiter der „Aalener Nachrichten/​Ipf– und Jagst-​Zeitung“ Thorsten Vaas und fügt an: „Von dieser Überschrift, mehr war es ja letztlich nicht, distanzieren wir uns und werden der Sache nachgehen.“ Colletti selbst hatte von dieser Nachricht am Samstag über WhatsApp erfahren und wie er selbst sagt: „PlötzlichGlückwunschnachrichten bekommen.“ Er habe sofort gesagt, dass es sich dabei um eine „Falschmeldung“ handele und er „keinen Kontakt mit und zu Neresheim“ habe.Nun soll sich in Neresheim, Schornbach und in Schwäbisch Gmünd aber alles wieder um Fußball drehen.

