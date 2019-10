Kinder regieren in der Spielstadt Turbulenzia im Jugendhaus

Seit gestern sind sie wieder da: die wilden Bürgerinnen und Bürger von Turbulenzia. Dieses Jahr nutzen 85 Kinder die Gelegenheit, in den Herbstferien in der Kinderspielstadt im Gmünder Jugendhaus zu arbeiten, zu toben, zu spielen und zu lernen.

Dennis Lohrbeer, Sozialraumkoordinator Jugend Mitte beim Amt für Familie und Soziales, beschreibt den Alltag der Spielstadt so: „Morgens gehen alle zum Arbeitsamt und lassen sich in die Betriebe einteilen. Am Vormittag arbeiten alle. Die Betriebe haben alle einen Betreuer. Nachmittags darf gespielt werden – wobei auch jeder in einem Arbeitsbereich arbeiten darf, einfach weil es riesigen Spaß macht. Abends findet eine Bürgerversammlung statt.“ Was die Kinder durch den Alltag in Turbulenzia lernen, erfahren Sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

