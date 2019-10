Alpaka-​Trekking als Spendenaktion

Der Alpaka-​Hof Kaut in Göggingen-​Horn veranstaltet am Sonntag, 6 . Oktober, ein Alpaka-​Trekking für einen guten Zweck: Die Einnahmen sollen als Spende an eine Klinik in Bayreuth gehen, wo ein schwer kranker Junge aus Tansania intensiv behandelt werden muss.

Heinz Strohmaier

Der zwölfjährige Safari hat bei dem Unglück beide Unterschenkel sowie einen Arm verloren und schwere Verbrennungen erlitten. Er wird derzeit in Bayreuth medizinisch versorgt von Privat-​Dozentmed. Jürgen Dolderer, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische und Handchirurgie.Dolderer stammt aus Horn und ihn hat Erwin Kaut vom Alpaka-​Hof in Horn während eines Aufenthalts in Bayreuth zufällig kennen gelernt. Kaut will die Spendenaktion für Safari unterstützen. Deswegen wir das gesamte Startgeld vom Alpaka-​Trekking gespendet. Anmeldung an info@​alpakahof-​kaut.​de.

