Horner Oktoberfest

Das Oktoberfest im Gögginger Teilort Horn ist längst kein Geheimtipp mehr. Was dort auf die Bühne gestellt wird, kann sich sehen und hören lassen. Los ging’s am Mittwochabend, am Donnerstag, Tag der Deutschen Einheit, geht’s weiter.

Donnerstag, 03. Oktober 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

Ja bin ich denn in München — oder in Horn? Beide Oktoberfeste haben eines gemeinsam: Das Zelt ist voll, die Menschen sind begeistert und sie feiern gemeinsam. Was sich aber unterscheidet, sind die Bierpreise! Auf dem Land geht es auch in dieser Beziehung noch bodenständig zu.

