„Nur“ 0 : 3 : Normannia Gmünd erlebt dank Gasper Bozic kein Debakel in Essingen

Viele Fußballfans aus der Region haben sich auf diesen Vergleich gefreut. Der TSV Essingen hat in der Verbandsliga den 1 . FC Normannia Gmünd empfangen. Was die rund 600 Zuschauer dann aber gesehen haben, ist an Einseitigkeit kaum zu überbieten gewesen. Mit dem 0 : 3 ( 0 : 1 ) ist die Normannia noch gut bedient gewesen und darf sich bei Ersatzschlussmann Gasper Bozic bedanken, dass es kein Debakel geworden ist.

Donnerstag, 03. Oktober 2019

Timo Lämmerhirt

Zehn Minuten lang sah es so aus, als würde es ein Derby auf Augenhöhe werden, dann aber begann der TSV-​Express sich aufzumachen, gen Normannia-​Gehäuse zu rollen. Einen Freistoß von Manuel Hegen parierte Bozic ( 17 .), einen Drehschuss von Niklas Groiß, dem Ex-​Normannen, ebenfalls ( 18 .). Dann aber zeigte Bozic wirklich, was er draufhat. Einen Freistoß von Patrick Funk holte er sensationell raus ( 22 .), nur eine Minute später aber musste er den Ball aus dem Netz holen. Eine Flanke von Tim-​Ulrich Ruth köpfte Tamas Herbaly zum 1 : 0 ein. Drei Minuten später war es wieder ein stark geschossener Freistoß von Funk, doch wieder machte sich Bozic lang und klärte zur Ecke ( 26 .).





Dass Schlussmann Yannick Ellermann nach seiner Rotsperre einen herben Verlust darstellt, ist unbestritten. Nach dieser Partie aber wissen sie in Gmünd zumindest eines: sie haben einen sehr starken Ersatz. Gasper Bozic war es zu verdanken, dass die desolat aufgetretene Elf von Holger Traub kein halbes Dutzend kassiert hat. „Wir waren in der Zweikampfführung zu passiv, waren in fast jeder Situation zweiter Sieger, insofern ein Kompliment an die Essinger Leistung, die war sehr dominant“, sagte–Trainer Holger Traub nach der Partie. „Alles in allem ist es für mich ein gebrauchter Tag, ich bin sehr, sehr unzufrieden. Das war von unserer Seite einfach gar nichts.“ Ganz anders die Stimmung beim Ex-​Normannen-​Trainer Beniamino Molinari, der eine ganz starke Essinger Mannschaft beobachten konnte: „Heute hat das Gesamtpaket gestimmt. Es war sehr gute fußballerische Qualität. Egal, was Normannia versucht hat, wir hatten immer eine Antwort parat.“

