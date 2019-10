Rennen der Isländerpferde auf dem Schurrenhof

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Am Donnerstag fand der diesjährige Renntag auf dem Isländergestüt Schurrenhof statt, zu dem die IG Schurrenhof, wie seit einigen Jahren am Tag der Deutschen Einheit, auf ihr Gelände eingeladen hatte.

Donnerstag, 03. Oktober 2019

Gerhard Nesper

36 Sekunden Lesedauer



150

40

Die Isländer, auch Islandponys oder Islandpferde genannt, sind eine kleine, robuste aber außergewöhnlich begabte Pferderasse mit einem Stockmaß bisZentimeter. Die Namen der isländischen Pferde haben eine ganz eigene Tradition. Einige beziehen sich auf die Farbe der Tiere, andere wiederum verweisen auf das Temperament und die Persönlichkeit und viele weitere Namen leiten sich aus der nordischen Mythologie ab. Von Island-​Pferdebesitzern wird die Persönlichkeit der Tiere gelobt, insbesondere ihr munteres aber sanftes Temperament. Sie sind kaum schreckhaft und dementsprechend kontaktfreudig und freundlich, sehen mit ihrer zotteligen Mähne und ihren großen Augen einfach niedlich aus und können im DurchschnittJahre alt werden. Wer in den einzelnen Disziplinen siegte, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Rechberg ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

175 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 51