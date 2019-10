LEADER-​Förderkulisse Schwäbischer Wald: Letzter Aufruf für Projekte

Blick auf die Internet-​Seite der LEADER-​Kulisse Schwäbischer Wald. Foto: gbr

Im Schwäbischen Wald gibt es viele Kommunen, die finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind und die sich über Zuschüsse aus dem LEADER-​Fördertopf freuen. Noch wenige Tage können Anträge eingereicht werden – dann ist auf diesem Fördertopf zunächst ein Deckel drauf, weil dieses EU –Programm 2020 ausläuft.

Die Gemeinde Spraitbach steht mit ihrem Ansinnen, Fördermittel für die Schaffung eines Bürgerparks (neben der Sporthalle) bereits auf der Liste. Ein ähnliches Projekt hat auch die Gemeinde Heuchlingen auf der Agenda. Für Vorhaben von Städten und Gemeinden, aber auch von privater Seite, tickt die Uhr nun immer schneller, denn die Frist für die Einreichung von Anträgen im Rahmen des elften und vorerst auch letzten LEADER-​Projektaufrufs endet am 7 . November. Wer bei der Vergabe der Fördermittel zum Zuge kommt, wird dann bis zum 12 . Dezember geprüft und entschieden.





