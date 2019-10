Musikwinter: Fünf Beethoven-​Sonaten in Gschwend

Nicht mit Jazz, sondern mit fünf Beethoven-​Sonaten wurde der 33 . Gschwender Musikwinter eröffnet – „den“ fünf Beethoven-​Sonaten für Violoncello und Klavier. Noch mehr Beethoven wird im Februar 2020 „Novus String“ mitbringen.

Mittwoch, 30. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

Mit Leonard Elschenbroich & Alexei Grynyuk haben sich zwei extraordinäre Musiker zu einem Duo zusammengefunden, wie man sie auf dem Klassik-​Markt wohl nur selten findet. Beide noch jung und doch von eindeutiger, prägnanter musikalischer Persönlichkeit, so dass man sie – eigentlich – nur als Solisten sehen kann und diese dann in einem so harmonischen und doch solistischen Zusammenspiel.





Nichts als ein „Wow“ bleibt da. Aber der Rezensent weiß in der RZ vom 30 . Oktober noch mehr.



Nicht ganz ausverkauft? Ja, das ist selten, doch an der Abendkasse waren zumindest in den Seitenreihen noch Plätze zu erhalten. Und so ganz unverständlich ist es nicht, denn an Beethoven scheiden sich die Geister. Man mag ihn oder man mag nicht.

