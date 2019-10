Alfred Lutz zum 100 . Geburtstag

Immer auf der Höhe der Zeit zu sein, wer wollte das nicht? Ihr gar noch vorauszueilen, ein Gespür für Kommendes zu haben, das ist nur wenigen vergönnt. Alfred Lutz war einer von ihnen. Zu seinem 100 . Geburtstag findet eine Ausstellung statt.

Alfred Lutz, 2013 verstorben, hatte Erfolg als Künstler und Grafikdesigner, als Konzeptioner, als Publizist und Lehrender, als Professor und Prorektor der Gmünder Hochschule für Gestaltung. Der junge Lutz, am 23 . November 1919 in Villingen geboren, begann in Berlin gerade Gebrauchsgrafik zu studieren, als er eingezogen wurde. Aus Weltkrieg und Gefangenschaft kehrte er erst 1947 zurück. Danach stürzte er sich in die Arbeit. Den Durchbruch brachte ihm 1950 das berühmt gewordene ERP-​Plakat zum Wiederaufbau Europas, ein deutscher Wettbewerbssieger. Dann kamen Aufträge aus der Großindustrie.







