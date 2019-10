Diamantene Hochzeit im Hause Kiemele: Im Kino hat es gefunkt

Eine unglaubliche schwäbische Geschichte nahm am 31 . Oktober 1959 ihren Lauf. Da heirateten Amalie Eisenmann aus der Menzlesmühle und der Seifertshofener Bauernsohn Eugen Kiemele. Heute feiern sie ihre diamantene Hochzeit. Wer aber zum Gratulieren vorbei kommen will, hat Pech. Die ganze Familie feiert im Allgä u.

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Edda Eschelbach

Wie begann alles? Nachdem sich die beiden in Schwäbisch Gmünd in der Metzgerei, in der Amalie gearbeitet hat, zum ersten Mal getroffen hatten, verlor man sich kurz aus den Augen. Wie es der Zufall wollte, traf man sich im Kino in Gschwend wieder, saß nebeneinander, und es hat gefunkt, als das Licht nach der Vorstellung anging. Schon wenig später heirateten die beiden. Wie diese aufregende Lebensgeschichte weiter verlief, erfahren Sie am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

