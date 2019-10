Günther Nubert wird 70

Einer wie er geht nicht so einfach in den Ruhestand. Weder mit 65 noch mit 70 Jahren, die er am Feiertag Allerheiligen vollendet. Schließlich hat Günther Nubert seine Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht. Der Gründer der Nubert Speaker Factory und renommierte Audiospezialist blickt auf eine über 40 -​jährige Erfolgsgeschichte in der HiFi-​Welt zurück. Diese immense Erfahrung will er weiter dafür aufwenden, dass Nubert Lautsprecher auch in Zukunft Maßstäbe setzen.

Für ihn ist das, was er tut, eine Art Mission: „Ich verfolge seit meiner Jugend einen Traum: Ehrliche Lautsprecher zu bauen, mit denen ich und meine Kunden Musik exakt so genießen können, wie sie aufgezeichnet wurde – unverfälscht und authentisch. Dieses Ideal treibt mich auch heute noch an und spiegelt sich in allen unseren Produkten wider.“ Vieles über die tolle Entwicklung, die Günther Nuberts Unternehmen genommen hat, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

