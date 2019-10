TSV Alfdorf/​Lorch gewinnt Pokalkrimi

Einen richtigen Pokal-​Krimi haben die zahlreichen Besucher des Verbandspokalspiels in der Lorcher Schäfersfeldhalle zwischen den beiden Handball-​Württembergligisten TSV Alfdorf/​Lorch und TSV Heiningen gesehen. Die Heimmannschaft siegte knapp mit 32 : 30 erst nach der Verlängerung.

Nach der Halbzeit folgte die Wende. Alfdorf/​Lorch erzielte zwar durch Jannik Bihler das 20 : 12 , agierte aber anschließend harmlos und fehlerbehaftet.







Das heimische Mekic-​Team beherrschte die erste Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel konnte der TSV Heiningen den Spieß umdrehen. Beide Mannschaften gehören momentan zur Spitze in ihren Spielklassen. In der Württembergliga Süd ist der TSV Heiningen noch ohne Punktverlust Zweiter, der TabellenführerLauterstein hat ein Spiel mehr absolviert. Alfdorf/​Lorch ist Erster in der Württembergliga Nord. Aber nur, weil der Zweite Schozach/​Bottwartal zwei Partien weniger gespielt hat.Das Intro dieses Krimis verlief bis zur. Minute zwar hochklassig, aber unspektakulär. Alfdorf/​Lorch ging bis zumstets in Führung, kassierte aber meist im Gegenzug den jeweiligen Ausgleich. Mit einem Zwischenspurt in knapp vier Minuten erzielten je zwei Mal Markus Bareiß und Besnik Salja einen-Vorsprung. Nach zwei Gegentoren trafen Salja, Armin Bauer, Robin Schuster und Robin Czapek für den TSV Alfdorf/​Lorch zur-Halbzeitführung. Hinten hatte Tom Plaschke sein Tor regelrecht vernagelt und auch die Defensive der Gastgeber stand ohne den leicht verletzten Abwehrchef Lars Rauch stabil.

