Hochzeitskorso gestoppt

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 16 Uhr der Polizei von einem Anrufer mitgeteilt, dass mehrere Fahrzeuge in Aalen die Charlottenstraße blockieren würden. Vor Ort stellte die Polizei rund 30 Fahrzeuge fest, die teils die Straße blockierten, teils auf den Gehwegen abgestellt und an denen teils türkische Fahnen befestigt waren.

Freitag, 04. Oktober 2019

Die Polizisten vernahmen zudem etwa sechs Schüsse. Es handelte sich um eine Hochzeitsgesellschaft, die im Begriff war, die Braut abzuholen. Der beabsichtigte Hochzeitskorso wurde von der Polizei verhindert. Es wurden rundPersonen sowie die Fahrzeuge kontrolliert. Es konnten keine Schusswaffen aufgefunden werden. Eine Person räumte ein, Böller gezündet zu haben. Zwei Fahrzeugführer waren missbräuchlich mit Überführungskennzeichen unterwegs. Ein Mann bedrohte während der Kontrollmaßnahmen eine Polizistin verbal. Es wurden jeweils entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Danach konnten die Personen den Kontrollort nach und nach ohne Korso verlassen.

