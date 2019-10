Kevin Barth schlägt sich wacker bei der Showdown-​WM

Der Blindensportler Kevin Barth aus Heubach lebt derzeit quasi seinen Traum. Nachdem er sich durch starke Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft für die Weltmeisterschaft im Showdown qualifiziert hatte, ist diese nun am Donnerstag gestartet. Seit Montag bereits ist der Sportler auf Sardinien und hat sich mental sowie an der Platte auf die Duelle vorbereitet.

Noch nie zuvor hat Barth an einem solchen Turnier teilgenommen, die Aufregung, gepaart mit Vorfreude, begleitet ihn schon seit Wochen. Barth sollte jedoch nicht das größte Losglück haben, hatte richtige Brocken in seiner Gruppe. In seinem ersten Duell stand ihm die Nummer 20 der Welt gegenüber. Davon unbeeindruckt hat er seinem Gegner den ersten Satz abgenommen. Der zweite ging dann knapp an den Favoriten. „Im dritten dann aber hat er mich regelrecht auseinander genommen“, so Barth hinterher ehrlich. Doch der kommende Gegner sollte ein noch größerer Brocken werden, Barth gegenüber stand die Nummer drei der Welt. Nach dem Motto „Nichts zu verlieren“ ging er diese Partie aber recht gelassen an. „Ich hätte ihm dann fast noch den ersten Satz abgenommen. Aber ich hatte schon einige gute Momente in diesem Duell“, war Barth hinterher nicht unzufrieden.







Der ausführliche Bericht ist in unserer Freitagsausgabe nachzulesen.



