Kommentar: Ungünstigster Zeitpunkt

Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich das Fußball-​Verbandsligaderby zwischen dem TSV Essingen und dem 1 . FC Normannia Gmünd angeschaut und sah dabei zwei Teams, die unterschiedlicher nicht hätten auftreten können. Ein Kommentar.

Freitag, 04. Oktober 2019

Timo Lämmerhirt

48 Sekunden Lesedauer



Mit ganz breiter Brust sind die Normannen an die Stätte zurückgekehrt, an der sie am 9 . Juni 2018 die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga geschafft hatten. Drei Siege aus drei Partien, dreimal zu Null gespielt, während man in Essingen gar nicht wusste, ob man noch nach oben schielen darf – oder bereits nach unten schauen muss. Was die Elf von Holger Traub dann aber im Derby in Essingen gezeigt hat, das war für Menschen, die es mit dem FCN halten, ziemlich ernüchternd. Zugegeben: der TSV war bärenstark, aber der FCN hat kaum einen Zweikampf gewonnen, geschweige denn die zweiten Bälle. Mit viel Optimismus gab es eine einzige Torchance. Es war eine Leistungs-​Auszeit zum ungünstigsten Zeitpunkt. Mit solch einer hätten die Schwerzer-​Kicker gegen 16 Gegner 15 Mal verloren. Traub wird sich überlegen, ob am Wochenende wirklich kein Training stattfindet.





