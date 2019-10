Mountainbiker nahe Mutlangen schwer verletzt

Symbolbild: Manfred Laduch

Über die Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg (IRLS) wurde die Bergwacht Schwäbisch Gmünd am Donnerstag um 19 . 11 Uhr zu einem gestürzten Mountainbiker unterhalb der Mutlanger Heide gerufen. Der Mountainbiker hatte sich bei dem Sturz schwer verletzt und wurde durch Notarzt und Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Freitag, 04. Oktober 2019

Manfred Laduch

Die Gmünder Bergwacht übernahm den Transport des Verletzten aus dem unwegsamen Gelände auf die Mutlanger Heide, wo er wieder an Notarzt und Rettungsdienst übergeben wurde. Der Verletzte hatte großes Glück, dass seine Begleiter sofort nach dem Unfall einen Notruf abgesetzt hatten. Zudem ist es der IRLS Ostwürttemberg zu verdanken, dass der Verletzte sehr schnell gefunden werden konnte. Sie lotste die Retter zielsicher an die schwer auffindbare Einsatzstelle. Die Bergwacht Schwäbisch Gmünd warStunden mitBergrettern im Einsatz, wovon sieben an der Unterkunft in Bereitschaft blieben. Zudem waren eine Rettungswagenbesatzung, ein Notarzt und die Polizei im Einsatz.

