Musik in Gmünder Kneipen: Rund 50 Schau– und Hörplätze in der Nacht zum Samstag

Die 29 . Auflage der Musik in Gmünder Kneipen wurde am Freitagabend leider bei Regen und Kälte gestartet. Dennoch: Schnell füllten sich die rund 50 Schau– und vor allem Hörplätze.

Freitag, 04. Oktober 2019

Heino Schütte

Es ist die Nacht der Nächte in Schwäbisch Gmünd. Sie bietet neben Musikgenuss auch gesellige Gelegenheit, um alte Freunde wiederzusehen und neue Freunde kennenzulernen. Die Mischung macht’s: Alle Stilrichtungen sind wieder vertreten, vom Gitarrenduo über Chorgesang bis zur Rockband. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.

