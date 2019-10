Wochenende: Willkommen in der Unterwelt

Galerie (1 Bild)

Warum Hochhäuser bauen, wenn auch unter der Stadt genug Platz ist? Helsinki macht es vor. Die finnische Hauptstadt steht auf 100 Millionen Jahre altem Gestein, das sich bestens zum Aushöhlen eignet. Da die Bevölkerung rasant wächst, wird in die Tiefe gebaut. Wie das funktioniert, kann man am Samstag, 5 . Oktober, in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung lesen.

Freitag, 04. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

34 Sekunden Lesedauer



Das lesenswerte Wochenende hält aber noch weitere gute Geschichten bereit, wie zum Beispiel die Seite „Kind+Kegel“: Seit 40 Jahren begleiten die Hörspiele der drei ??? (Fragezeichen) Jung und Alt – meistens beim Einschlafen. Doch sind die Fälle der drei Detektive nur ein einfaches Mittel zur Unterhaltung oder haben sie auch einen pädagogischen Mehrwert?



Acht Reiseseiten, dazu Rätsel, Comic und Spiele gehören zu den 16 Seiten Wochenende-​Beilage wie jeden Samstag auch dazu. Gönnen Sie sich die Lesezeit — Sie haben es verdient.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

87 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 75