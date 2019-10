Zwei Einbrüche in Autohäuser

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in zwei Autohäuser in der Lorcher Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt in die Räume und richteten im Innern erheblichen Sachschaden an. Es wurden zahlreiche Räume betreten und durchsucht.

Freitag, 04. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

Ob Gegenstände entwendete wurden, bedarf es noch der weiteren Abklärungen. Der von den Einbrechern verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rundEuro.Ein Einbruchsversuch musste am Donnerstagabend zudem im Siechenbergweg registriert werden. Hier versuchte ein Einbrecher wohl im Verlauf des Donnerstags ein Fenster zu einer Wohnung aufzubrechen, was ihm misslang. Auch hier hat das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon/​in allen Fällen um Hinweise auf die Täter bzw. verdächtiger Wahrnehmungen.

