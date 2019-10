1 . FC Heidenheim: Schmidt weist Favoritenrolle gegen Bochum von sich

Galerie (1 Bild)

FCH-​Trainer Frank Schmidt Foto: Archiv

Wenn nach acht gespielten Runden der Tabellenfünfte den Tabellen-​ 17 . daheim empfängt, dann ist die Favoritenrolle klar verteilt – sollte man meinen. Wenn an diesem Sonntag der 1 . FC Heidenheim den VfL Bochum empfängt, dann möchte FCH-​Trainer Frank Schmidt von einer solchen Einschätzung jedoch nichts wissen.

Samstag, 05. Oktober 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Mit dieser doch so offensichtlichen These bei der Spieltagskonferenz konfrontiert, raunzte er dem Journalisten entgegen: „Dann hast du dich aber inhaltlich nicht mit dem VfL Bochum beschäftigt.“ Hatte der Journalist aber doch – und auch ihm war nicht entgangen, dass der VfL die vergangenen drei Spiele nicht mehr verloren hat. Ebensowenig war ihm aber entgangen, dass die Mannen von der Castroper Straße in acht Spielen noch keinen einzigen Sieg eingefahren haben. Dennoch blickt Schmidt einer schwierigen Aufgabe entgegen: „Ich habe eine sehr hohe Meinung vom VfL Bochum. Das ist eine Mannschaft, die eine ganz andere Zielsetzung gehabt hat, einfach zu wenig Punkte hat. Die Mannschaft hat Qualität, aber auch ihre Probleme, sonst hätte sie nicht so wenig Punkte.“ Der FCH sei gewarnt und gehe diese Partie als ein „Spiel auf Augenhöhe“ an. Man sei aber durchaus selbstbewusst genug, dass man wisse, dass man den VfL Bochum zuhause auch schlagen kann, fährt Schmidt fort.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

88 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 67