Ein besinnlicher Spaziergang auf dem „Weiter Weg“

Fotos: Gerold Bauer

Wenn sich die Blätter bunt färben und sich Teile der Natur schlafen legen, fängt bei vielen Menschen die melancholische Ader an zu pochen. Zeit für einen besinnlichen Spaziergang auf dem „Weiter Weg“ in der Nähe von Rotenhar. Stationen im Wald helfen dabei, sich selbst zu „erden“ und die eigene Mitte zu finden.

Samstag, 05. Oktober 2019

Manfred Laduch

Würde man in flottem Marschtempo den „Weiter Weg“ angehen, wäre er gar nicht so weit. In einer Stunde könnte ein trainierter Wanderer den zirka fünf Kilometer langen Rundkurs schaffen. Aber dieses sportliche Gehen wäre ein klares „Thema verfehlt“. Denn auf diesem Weg, der auf einem Wanderparkplatz zwischen Rotenhar und Gaildorf beginnt, ist Entschleunigung das Gebot der Stunde; besser gesagt der Stunden, denn wer an den Stationen verweilt, die Installationen in der Natur auf sich wirken lässt und die Texte auf den Tafeln liest, kann dort gut und gerne zwei bis drei Stunden verbringen. Welche Erfahrungen man dabei machen kann, steht in der Samstags-​Reportage der Rems-​Zeitung.

