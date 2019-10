Enttäuschende 0 : 3 -Heimpremiere der DJK Gmünd

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Kessler

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd haben einen kapitalen Fehlstart in die neue Regionalliga-​Saison hingelegt. Eine Woche nach der 1 : 3 -Niederlage beim Aufsteiger USC Konstanz folgte gegen den nächsten Aufsteiger VSG Mannheim eine enttäuschende 0 : 3 -Heimpleite, bei der sich die Gmünderinnen zu viele Fehler leisteten.

Samstag, 05. Oktober 2019

Alex Vogt

43 Sekunden Lesedauer



DJK

25

11

In den folgenden beiden Sätzen konnte sich die Heimmannschaft, die aus privaten Gründen auf Lisa Denzinger verzichten musste, zwar steigern und mehr Akzente setzen, leistete sich aber weiterhin viel zu viele Fehler beim Aufschlag, in der Annahme und im Block. Die Sätze zwei und drei verliefen deutlich enger als der erste Abschnitt, gingen jedoch dennoch mit 25 : 21 und 25 : 22 an den verdienten 3 : 0 -Sieger aus Mannheim.







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7 . Oktober.



Im ersten Heimspiel der neuen Saison in der Regionalliga Süd verschliefen die Gastgeberinnen den ersten Satz komplett. Die klar überlegene VSG Mannheim überrollte dieförmlich und setzte sich nach einer guten Viertelstunde mühelos mitdurch.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

146 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67