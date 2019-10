Museumspädagogik im Zeitalter der Reizüberflutung

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

In einem Alltag, der schon im Kindesalter zunehmend von visuellen Reizen geprägt ist, wird es zunehmend schwieriger, junge Menschen an eine Welt heranzuführen, die völlig frei ist von jeglicher Reizüberflutung. Das erfahren immer wieder auch Christa Sänger und Dr. Monika Boosen, dank denen die Museumspädagogik einen festen Platz hat im Museum im Prediger.

Samstag, 05. Oktober 2019

Nicole Beuther

43 Sekunden Lesedauer



Dr.





Wie die Kinder und Jugendlichen für das Museum begeistert werden sollen, das steht in der Samstagausgabe der RZ.

Der Lauf der Zeit geht auch an der Museumspädagogik nicht spurlos vorüber. War es früher gang und gäbe, zu Schulzeiten die örtlichen Museen zu besuchen und die Nase nicht nur ins Schulbuch, sondern auch gegen Ausstellungsvitrinen zu drücken, sind es heute vergleichsweise wenige Schulklassen, die noch den Weg ins Museum finden. Dorthin, wo es doch eigentlich sehr viel leichter fällt, einzutauchen in längst vergangene Zeiten. Diesen Trend einfach so hinnehmen möchten Christa Sänger undMonika Boosen nicht. Zu wichtig erscheint ihnen die ureigenste Aufgabe des Museums, Wissen zu vermitteln.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

166 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 72