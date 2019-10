Zwei Einbrüche: Täter beidesmal geschnappt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1 : 45 Uhr, beobachtete eine 60 -​jährige Frau, wie sich ein Mann an einem gekippten Fenster ihrer Wohnung in Gmünd in der Lorcher Straße zu schaffen machte. Die Frau verständigte die Polizei, der Täter wurde geschnappt. Ebenso ein weiterer Täter in derselben Nacht in Iggingen. Auch hier konnte die Polizei einen Einbrecher dingfest machen.

Samstag, 05. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

In der Lorcher Straße war es dem Täter nicht gelungen, in die Wohnung einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin beobachtete den Mann, wie er nun auf dem benachbarten Firmengrundstück herumschlich. Nachdem der Mann dies bemerkte, flüchtete er mit seinem Pkw und konnte kurz darauf durch eine Streife der Polizeihundeführer gestoppt werden. Der 27 -​jährige Mann wurde festgenommen und muss nun mit einer Anzeige wegen versuchtem Einbruch rechnen.



Am frühen Samstagmorgen, gegen 3 : 20 Uhr, wurde die Polizei über einen stillen Einbruchsalarm in einer Firma in Iggingen in der Leinzeller Straße alarmiert. Nachdem die ersten Polizeistreifen vor Ort eintrafen, konnten sie eine dunkel gekleidete Person in der Firma feststellen. Als der Mann die Polizeistreifen bemerkte, versuchte er zu flüchten. Dies konnte durch eine ebenfalls im Einsatz befindlichen Polizeihund verhindert werden. Da der Mann nicht auf die Ansprache des Polizeihundeführers reagierte, ließ dieser den Hund ins Objekt. Der Polizeihund spürte den Mann auf und stellte ihn. Hierbei wurde der Einbrecher leicht verletzt. Bei dem dunkelhäutigen 48 -​jährigen Mann tunesischer Herkunft, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, konnten über 1000 Euro Diebesgut sowie die EC-​Karte des Firmeninhabers aufgefunden werden. Beim Einbruch entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

