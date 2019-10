Blumenschmuckwettbewerb in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Zur Preisverleihung des diesjährigen Blumenschmuckwettbewerbs hatte die Gemeinde alle Preisträger und die Bürgerschaft am Sonntag Nachmittag in die Waldstetter Stuifenhalle eingeladen.

Sonntag, 06. Oktober 2019

Gerhard Nesper

Dank der finanziellen und ideellen Unterstützung durch die Gemeinde sei es möglich gewesen, eine Vielzahl an Blumenzwiebeln zu verteilen, die das Bild in den Vorgärten bereichert habe. Die Ortsverschönerung durch Blumen, Stauden, Sträucher und Bäume werde ergänzt durch den Blumenschmuck in Kästen und Rabatten. Damit könnten viele Besucher ein blühendes Waldstetten erleben. In der heutigen Zeit seien Gärten eine notwendige Oase, die man für sich selbst und die Mitmenschen schaffe und die kleine Oasen des Glücks und der Zufriedenheit bedeuten. Immer mehr werde bewusst, dass man in und mit der Natur Kraft tanken und schöpfen könne. Alle Digitalisierung, die in unser Leben eindringe, könne einen Garten und die damit verbundenen Emotionen nicht ersetzen. Die Preisträger stehen am Montag in der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

