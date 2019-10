Alles nur geklaut

Gegen 11 . 40 Uhr am Samstagmittag wurde eine 46 -​Jährige in einer Drogerie in Aalen in der Friedhofstraße beim Diebstahl von Kosmetika im Wert von rund 900 Euro ertappt. Dies hielt sie aber nicht davon ab, am gleichen Tag noch zwei weitere Diebstähle zu begehen. Die Frau hatte insgesamt 37 Kosmetikartikel in ihrer Tasche verstaut und lediglich zwei Kleinigkeiten bezahlt.

Pech für sie, dass sie hierbei von Angestellten des Geschäftes beobachtet wurde. Unbelehrbar steckte die-​Jährige dann kurz vorUhr in einem Bekleidungsgeschäft im Mercatura Kleidungsstücke im Wert von rundEuro in ihre Tasche und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Von Zeugen konnte sie angehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Und auch dies hielt sie nicht von einem weiteren „Beutezug“ ab; ebenfalls im Mercatura entwendete sie gegenUhr weitere Kleidungsstücke im Wert von rundEuro. Zeugen hatten beobachtet, wie in der Umkleide, in der sich die Frau befand, Etiketten zu Boden fielen und dann eine Schere weggeworfen wurde. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.

