So vier, fünf Jahre, das braucht es wohl, um eine Sache zu verankern. Die fünfte Gmünder Messe für Schmuck und Gerät war die bislang größte. Und eine, die Veranstaltern und Ausstellern gute Laune bescherte.

„Echt schön“, freut sich Ulrike Kleinrath, die Geschäftsführerin der Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst, die mit viel Lust und Leidenschaft auch diese Messe organisierte, „eine tolle Veranstaltung.“ Ihre Arbeit wurde allenthalben von den Teilnehmern der Messe im Leutze-​Saal des Stadtgartens gelobt, die am Sonntagabend zu Ende ging. Bekanntgegeben wurden die Gewinner des Publikumspreises, mit dem die Besucher über die schönsten Messestände abstimmen konnten. Den. Preis erhielten Julie-​Theresia Blumer und Ellen Weber, der. Preis ging an den Stand von Doris Raymann-​Nowak, Ulrike Scriba, Juliane Zimmerer und Florian Färber, der. Preis an Thomas Raschke.

