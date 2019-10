Im Industriegebiet Gügling: Aktuell größte Gmünder Straßenbaustelle strebt Ende entgegen

Trotz der alles andere als idealen Wetterbedingungen wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der derzeit größten Straßenbaustelle in Schwäbisch Gmünd gearbeitet. Es geht um die Erweiterung des Industriegebiets Gügling in Richtung Osten.

Es sind gewaltige Summen, die Gmünder Gemeinderat und Bettringer Ortschaftsrat bereits im vergangenen Jahr für die Erschließung des Gewerbegebiets „Gügling-​Nord. Bauabschnitt“ freigeben haben: InsgesamtMillionen Euro fließen in die Tiefbau– und Straßenbaumaßnahmen. Sie sind Grundlage für weitere Ansiedlungen und Erweiterungen von Industrie– und anderen Betrieben in Verlängerung der Lise-​Meitner-​Straße. Rekordverdächtig allein schon dieses Projekt: An der Lise-​Meitner-​Straße hat in den letzten Monaten die Firma Leicht auf einer Baufläche vonQuadratmeter ein komplett neu konzipiertes Produktionswerk hochgezogen. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

