Neuer Brunnen in Oberkirneck eingeweiht

Eine Schatten spendende, große Linde im Dorfkern, daneben ein plätschernder Brunnen und ein Bänkchen, zum ungestörten Verweilen. Es klingt wie das Szenario eines alten Volksliedes oder die Kulisse eines Heimatfilms.

Montag, 07. Oktober 2019

Manfred Laduch

In Oberkirneck wurde mit dem Neubau eines Brunnens dieses idyllische Szenario jetzt wahr. Am Sonntag wurde der Brunnen eingeweiht. Ein Bericht über die Einweihungsfeier und Erinnerungen an den Vorgängerbrunnen gibt es in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

