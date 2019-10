Wie man den Wald nutzt — und wie besser nicht

Drei große Hauptfunktionen übernimmt der Wald. Das ist, neben der Schutzfunktion, die er für Natur, Klima und Gewässer hat, vor allem die Nutzung der natürlichen, zukunftsträchtigen Rohstoffe und die des Waldes als Erholungsgebiet, in dem Jogger, Pilzsammler, Mountainbiker, Radfahrer und Gassigeher in ihrer Freizeit voll auf ihre Kosten kommen wollen.

Montag, 07. Oktober 2019

Manfred Laduch

In den vergangenen Jahren erlebt der Wald, nicht zuletzt aufgrund der zunehmend unattraktiver werdenden Agrarlandschaft, einen enormen Zuspruch. Derzeit beobachten die Förster einen wahren Wald-​Hype, der beim neuen Trend Waldbaden beginnt und Segway-​Touren durch den Wald noch nicht aufhört. Was geht und wo die Probleme bei der Waldnutzung liegen, ist in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

