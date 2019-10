Drogen am Plüderhäuser Bahnhof

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen geriet ein 49 -​jähriger Mann aus Mainhardt ins Visier der Rauschgiftgiftermittlungsgruppe Crailsheim. Nachdem sich die Hinweise konkretisierten, konnte er nach einem Drogengeschäft am Bahnhof in Plüderhausen festgenommen werden.

Dienstag, 08. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

Bei ihm konnte die Polizei ca.Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Im Rahmen dieses Polizeieinsatzes wurde auch der mutmaßliche Drogenverkäufer identifiziert. Bei einer in Plüderhausen unmittelbar danach durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte bei dem-​jährigen Tatverdächtigen überkg Marihuana und überEuro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der-​jährige Tatverdächtige tags darauf einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen Rauschgifthandel in nicht geringen Mengen einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurden. Der-​jährige Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiterführenden Ermittlungen dauern an.

