Eine Farce in der Theaterwerkstatt

Sam ist die mächtigste Frau Hollywoods, wenn es um das Casting und die Besetzung der Rollen geht. Jeder der hoch hinaus will, muss an ihr vorbei.

Dienstag, 08. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

Sams Assistentin Rachel unterstützt sie bei der Arbeit für ihren neuen Film und trifft so auf den jungen Gelegenheitsschauspieler Alex. Er ist vom Ehrgeiz zerfressen und muss, koste es was es wolle, bei der neuen Produktion mitspielen. Wer will das nicht?





Zu sehen ist das bitterböse, komische Stück am 19 . Oktober, 20 Uhr, in der Theaterwerkstatt.











Das ist die Ausgangssituation der Farce mit dem Titel „Who’s who?“ , die das „Foursemble“ in der Theaterwerkstatt im Spital aufführt.

