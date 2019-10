Trauer um Konsul Hermann Walter Sieger

Foto: Manfred Laduch

Für ihn war der zweite Absatz des 14 . Grundgesetz-​Artikels stets mehr, als eine leere Worthülse: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Jetzt ist der Seniorchef des bekannten Lorcher Briefmarkenversandhauses, Hermann W. Sieger, mit 91 Jahren gestorben.

Dienstag, 08. Oktober 2019

Manfred Laduch

Ob es wohl noch viele Jugendträume gab, die sich Hermann Walter Sieger nicht erfüllen konnte? Ganz sicher wäre der große Raumfahrt-​Fan gern einmal zum Mond geflogen. Weil das nicht ging, hat der Lorcher Anfang derer-​Jahre einen Coup gelandet, der sogar auf der Titelseite der New York Times Aufsehen erregte: An Bord von Apolloschmuggelten die Astronauten Briefe für ihn zum Mond und zurück. Einen Nachruf auf den vielfältig wohltätigen Unternehmer veröffentlicht die Rems-​Zeitung in ihrer Mittwochs-​Ausgabe.

