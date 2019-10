Einhorntunnel gesperrt

Galerie (1 Bild)

Kleine Ursache, große Wirkung: Für eine Überprüfung musste der Einhorntunnel in Gmünd am Mittwochvormittag gesperrt werden. Dadurch staut sich der gesamte Verkehr auf der Umleitungsstrecke in der Stadt.

Mittwoch, 09. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

17 Sekunden Lesedauer



Zur Sperrung kam noch ein kleiner Unfall vor dem Tunnel dazu. Offenbar wollte ein Autofahrer vor dem Schließen der Schranke noch schnell durchfahren und beschädigte dabei die Schranke. Einen Überblick über die Verkehrssituation in Gmünd finden Sie hier

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

268 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 79