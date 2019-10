Frontalzusammenstoß bei Hüttlingen

Ein Fahrer eines VW Touran befuhr am Mittwoch gegen 6 Uhr die B 19 von Hüttlingen in Richtung Abtsgmünd. Bei Niederalfingen scherte er nach links aus und wollte einen vorausfahrenden Pkw und einen Lkw überholen. Er beachtete dabei nicht den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Peugeot Boxer zusammen.

Mittwoch, 09. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

24 Sekunden Lesedauer



Beide Autofahrer wurden dabei leicht verletzt. Deren Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwaEuro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, da der Verkehr einspurig an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet werden musste. SeitUhr ist die Fahrbahn wieder frei.

