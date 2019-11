Autohaus Wagenblast vor dem Verkauf?

Foto: Eduard Kessler

Hinter vorgehaltener Hand wird seit Längerem darüber gesprochen. Jetzt scheint sich die Sache zu konkretisieren: Das Autohaus Wagenblast mit Sitz in Schwäbisch Gmünd und Aalen soll wohl verkauft werden – drei Jahre vor dem 100 -​jährigen Bestehen.

Die jüngsten Nachrichten aus dem Hause Wagenblast passen schon zum Thema: Vor drei Wochen wurde der Standort in Lorch-​Weitmars,gegründet, geschlossen und in den Hauptbetrieb Schwäbisch Gmünd integriert. Davor war im Mai dievom Autohaus Maier in Giengen an der Brenz übernommene Niederlassung verkauft worden. Im April hatte sich Brigitte Wagenblast nachJahren als Geschäftsführerin aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Welche drei Unternehmen als mögliche Übernehmer gehandelt werden, steht in der Rems-​Zeitung vom Samstag.

